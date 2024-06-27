MAD World تحصل على حقوق توزيع فيلمي 100 عبوة وحجاب

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إنطلاقها الرسمي لأول مرة بالدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حصلت MAD World على حقوق التوزيع والمبيعات في جميع أنحاء العالم لفيلمي حجاب للمخرجين أوفيديو سالازار ونهلة الفهد ومازن الخيرات، وفيلم 100 عبوة للمخرج مازن الخيرات.

وستتولى MAD World المبيعات العالمية بينما تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي، وهما تتبعات شركة MAD Solutions، وهي أكبر ستوديو لتسويق الأفلام المستقلة ووكالة تمثيل وإدارة المواهب في العالم العربي.

فيلم 100 عبوة من إخراج مازن الخيرات وبطولة الفنان الجرافيتي سيف جلميران وتدور أحداثه حول فنان جرافيتي كندي/ عراقي يذهب إلى اليمن وسط الصراع المحتدم. ويلتقي بفرق إزالة الألغام والفنانين المحليين والمجتمع لخلق لحظات من الراحة. تعتبر الكتابة على الجدران انعكاسات لتجارب الفنان والمجتمع خلال هذه المرحلة المحورية الغامضة في التاريخ. وتخلق المشاعر والتحديات المتناقضة نغمة من الأمل وتوثيقًا حقيقيًا لتهديدات الألغام الأرضية.

تم اختيار الفيلم رسميًا لمهرجان البندقية السينمائي الآخ، مهرجان نورث كارولينا السينمائي، مهرجان ستوكهولم الدولي للأفلام، ومهرجان سيراكيوز السينمائي الدولي. كما حصل الفيلم على الجائزة الذهبية في جوائز الأفلام المستقلة الدولية في أمريكا، ونافس على جوائز روما بريزما للأفلام في ايطاليا، ووصل لتصفيات مهرجان فليكر روود آيلاند الدولي .

فيلم حجاب

فيلم حجاب من إخراج أوفيديو سالازار ونهلة الفهد ومازن الخيرات وتأليف ستيفاني دوبفيرا ومازن الخيرات ويحاول الفيلم أن يكشف عن مراحل الحجاب، سواء كان حجابًا للروح أو العقل أو الجسد، في التاريخ والمعاني المختلفة، التي تكمن وراءه. حيث يستضيف الفيلم ضيوفًا عدة يناقشون مسألة الحجاب، مستعرضًا لقصص تكشف التشابهات والتصورات والتحديات المتعلقة.

وسجل الفيلم اسمه في القائمة الطويلة للأفلام الروائية لجوائز الأوسكار 2016 ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم اختياره رسميًا في كل من مهرجان دبي السينمائي الدولي بالإمارات، مهرجان السينما العربية بأمستردام، ومهرجان جايبور السينمائي الدولي بالهند، وكان بالقائمة النهائية لجوائز السينما الأمريكية.

كما افتتح الفيلم مهرجان جامعة زايد السينمائي للشرق الأوسط عام 2016، وتم عرضه في ليالي الخليج بمنظمة الدوحة للأفلام، بالإضافة إلى حصوله على جائزة مهرجان الأفلام الوثائقية الدولي في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، وجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طريق الحرير في أيرلندا.