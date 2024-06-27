شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة توم كروز وكاتي هولمز تستبدل اسم والدها بوالدتها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت ابنة النجمان العالميان توم كروز وكاتي هولمز، المعروفة الآن باسم سوري نويل، اختارت اسمها الجديد "للثناء على والدتها"، حيث قامت سورى بإزالة اسم والدها واستخدمت الاسم الأوسط من اسم والدتها لقبا لها.

وكشف موقع " pagesix"، أن سورى قامت بذلك للثناء على والدتها باستخدام اسمها الأوسط، خاصة أن الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا قامت بالتغيير لأنها "تريد هويتها الخاصة"، كما أن الاسم الجديد سيساعدها أيضًا على "تجنب المصورين" ويسمح لها "بالبدء من جديد في الكلية".

استخدمت سوري هذا اللقب في حفل تخرجها من مدرسة Fiorello H. LaGuardia الثانوية للموسيقى والفنون والفنون المسرحية، المعروفة باسم "Fame School"، في وقت سابق من هذا الشهر.

من غير الواضح ما إذا كان اسمها قد تم تغييره قانونيًا إلى الآن.

حصل هولمز وكروز على طلاق رفيع المستوى في عام 2012، ومنذ ذلك الحين أصبحت الممثلة تتولى تربية الأطفال بمفردها.



توم كروز وكاتي هولمز وابنتهما