شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء الحكيم تقدم حفل المهرجان الختامي لفرق الأقاليم على مسرح السامر والان مع تفاصيل الخبر

يقام في السابعة مساء السبت المقبل على مسرح السامر بالعجوزة حفل ختام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ46، والمقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير والتابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويدير المهرجان المخرج السعيد منسي، وتقدم حفل الختام الفنانة وفاء الحكيم.

تستقبل فرقة النيل للمزمار والفنون الشعبية جمهور المهرجان، ثم يبدأ حفل الختام بفقرة غنائية استعراضية من أشعار أحمد رجب وألحان وتوزيع زياد هجرس واستعراضات عمرو عجمي.



ويتضمن الحفل العديد من الفقرات منها تكريم المساهمين في خروج المهرجان، ثم إعلان التوصيات ونتائج مهرجان التجارب النوعية، ثم عرض فيلم تسجيلي عن مهرجان فرق الأقاليم إخراج إدارة السينما بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



كما يتضمن الحفل تكريم بعض الرواد وفناني الثقافة الجماهيرية ومنهم أسماء المخرجين الراحلين محمد لبيب وعادل شاهين وعبد المنتصر فؤاد مصطفى وسرور نور وفوزي فوزي يوسف ، كما يكرم أيضًا المخرجين رشدي إبراهيم عبد الرحيم وأحمد البنهاوي وعبد المقصود محمد غنيم واحمد عبد الجليل.



كما سيتم تكريم أعضاء لجان تحكيم مهرجان التجارب النوعية والمهرجان الختامي لفرق الأقاليم، ثم إعلان توصياته ونتائجه.