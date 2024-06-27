شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب بين شائعات دخولها مصحة نفسية وتسريب أحدث أغانيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليومين الماضيين انتشار شائعات دخول النجمة شيرين عبد الوهاب مصحة نفسيه بسبب حالتها الصحية، خاصة بعد الأزمات العديدة التي مرت بها خلال الأسابيع الماضية، وخلافاتها مع عائلتها وتحديداً شقيقها محمد عبد الوهاب وإقامة دعوى قضائية ضده.

بعد انتشار هذه الشائعات ظهر حسام حبيب مجدداً لينفى في تصريحات صحفية أن شيرين لم تدخل المصحة النفسية وأنها بصحة جيدة ولكن حالتها النفسية ليست أفضل شيء بسبب كل ما حدث لها، كما حرص حسام حبيب على توجيه الشكر إلى شيرين عبد الوهاب بعدما أكدت ما قاله عن استغلال شقيقها توكيل قدم وقام ببيع السوشيال ميديا الخاصة بشيرين عبد الوهاب.

شيرين عبد الوهاب رغم كل ما تعانيه من أزمات في الفترة الأخيرة، يبدو أنها ستدخل في أزمة جديدة تورطت فيها بعد تسريب أغنيتها بـعنوان "كل الحاجات"، التي سرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وموقع يوتيوب، لتحقق عدد مشاهدات واستماع كبير، لتضع شيرين عبد الوهاب في مأزق جديد مع الملحن ومؤلف الأغنية.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب منذ أيام، بياناً رسمياً أكدت فيه أن ما قاله حسام حبيب بشأن استغلال شقيقها محمد عبد الوهاب لها وسيطرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال توكيل عام رسمي قديم، وقام ببيعها لشخص آخر، إضافة إلى تسبب شقيق شيرين في تسريب أغنية ودفعت بسببها شرطاً جزائياً للشركة المنتجة، مؤكدة أنها أقامت ضده دعوة قضائية.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أوقفت كافة نشاطاتها الفنية في الفترة الأخيرة بسبب سفرها في رحلة استشفائية، حيث أعلنت مؤخراً إلغاء حفلها الغنائي في مدينة دبي الإماراتية، والذي كان من المقرر إقامته برفقة الفنان حسين الجسمي، يوم الجمعة الماضي 21 يونيو، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى 2024.