شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى أجواء مبهجة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الفنانة ميرنا جميل بعيد ميلادها الذى يتزامن مع أول أمس الثلاثاء 25 يونيو، حيث احتفلت على طريقتها الخاصة بخصوعها لأكثر من جلسة تصوير مبهجة تتناسب مع أجواء المناسبة، ونشرت ميرنا الصور على حسابها بموقع انستجرام على مدار الساعات الماضية.

وعلقت ميرنا جميل على الصور التي نشرتها وهى حاملة تورتة عيد الميلاد، مرتدية فستان باللون الوردي: "يارب أمنياتي مش كتير قوي يعني بعد الصحة والأهل"، وكشفت عن أمنيتها والتي وضعتها في شكل مجموعة من الصور الكرتونية المعبرة ، ومنهم المال، السفر، التمثيل، المنزل، الزواج، وحصد الجوائز.

وقدمت ميرنا جميل في دراما رمضان الماضى 2025 مسلسل بيت الرفاعى مع الفنان أمير كرارة، حيث جسدت في العمل دور البطولة النسائية خلال شخصية "سامية حلويات" التي يتعرف عليها كرارة في رحلة هروبه من تهمة قتل والده، وتقف جانبه وتدعمه بعدما وقعت في حبه حتى تزوجا في النهاية، وأطفت ميرنا على الشخصية روح الفكاهة بخفة دمها.

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها بالأبيض



ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها بالأبيض



ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى اجواء مبهجة



ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها



ميرنا جميل



ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها خلال جلسة تصوير



ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها خلال جلسة تصوير



ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها خلال جلسة تصوير



الفنانة ميرنا جميل