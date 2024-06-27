شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف لـ فاطمة مصطفى عن مرض كندة علوش: الموضوع بقاله سنتين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمرو يوسف أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عن فترة مرض كندة علوش قائلاً على إذاعة 9090 : "إحنا في الوضع ده بقالنا سنتين بالظبط، ومحدش عرف غير دايرتنا القريبة جداً مننا واللى كان لازم يعرفوا".

وأضاف عمرو يوسف : الناس غرقتنا بشعور كبير من الحب والسند لينا بدعواتهم ورسايل كتير جداً ما بتقفش من وقت ما أعلنت كندة علوش عن تعبها ومرضها للمرة الأولى بداية هذا الأسبوع " .

هذا وحل الفنان عمرو يوسف ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 وذلك في حلقة الليلة التي أذيعت منذ قليل، ويتحدث فيها عن أمور عديدة بداية من نجاح فيلم شقو في إيرادات عيد الفطر ثم نجاحه الكبير بفيلم ولاد رزق خلال الجزء الثالث منه.

وتطرق الفنان عمرو يوسف خلال الحلقة إلى الحالة الصحية لزوجته الفنانة كندة علوش، ويتطرق إلى أصعب الأمور التي واجهها الثنائى في رحلة مرضهما.

جدير بالذكر أن عمرو يوسف عاش موسم سينمائى مميز ببطولة فيلم شقو الذى حقق إيرادات كبيرة تخطت 75 مليون جنيه تصدر بها شباك التذاكر خلال موسم أفلام عيد الفطر الماضى، ولا يزال الرقم الذى حققه الفيلم مرشح للزيادة مع إقبال الجمهور على العمل بالإضافة لنجاح عمرو يوسف على مستوي الإيردات أيضاً بفيلم ولاد رزق 3 الذى يحقق أرقاماً قياسية فى شباك التذاكر.