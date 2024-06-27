لطيفة تطلق ثالث كليباتها "بتقول جرحتك" على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الفنانة لطيفة، فيديو كليب "بتقول جرحتك" بالذكاء الاصطناعي Ai، وهو ثالث كليبات ألبومها "مفيش ممنوع" والذي تصدرت به التريند خلال الساعات الماضية في مصر وتونس والأردن والسعودية، وعدد آخر من الدول العربية، فور طرحه على كافة المنصات الموسيقية.

أغنية "بتقول جرحتك" غناء لطيفة، كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، ومن إخراج المخرج الكبير وليد ناصيف.

كلمات أغنية بتقول جرحتك:

وتقول كلماتها:"بتقول جرحتك .. وعرفت غلطي وجيت صارحتك

وحاولت أصلح ف اللي فات .. وفضلت أحايلك بالساعات .. وقبلت تكسفني بصراحتك

قليت في راحتك .. وكنت ببكي عشان صالحتك .. وقبلت أسفي بمعجزات .. عمال تألف في حكايات .. سايباك تعيش وهمك براحتك

تحب أقول للناس حقيقتك !

تحب أقول مين اللي دمع من دقيقة

تحب أضيع تاني هيبتك ولا انت زي زمان بتزعل م الحقيقة !".

الجدير بالذكر أن لطيفة طرحت ألبومها كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، وتطرح يوميا كليب جديد من أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.