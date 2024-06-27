كمال أبو رية يحقق مكاسب غير مشروعة في "سيما ماجي"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفنان كمال أبو رية، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «سيما ماجي»، بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنانة حورية فرغلي، من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.

ويجسّد كمال أبو رية شخصية رجل انتهازي يدعى طارق، متزوج من سيدة من الطبقة الأروستقراطية وهي الفنانة مادلين طبر، وهو شخص بريجماتي يُحب مصلحته ويخطط طول الوقت لكي يحقق مكاسب أغلبها غير مشروعة.

وأشار كمال أبو رية إلي أن هذه الشخصية جديدة ولم يقدمها من قبل، شخص شرير انتهازي، لافتًا إلى أنه يسعى لتقديم روح الدعابة أيضًا من خلال الدور حتى لا يصبح قاتم جدًا، قائلاً: «اخدت الدور في اتجاه الدعابة عشان ميبقاش قاتم اوي أنا معملتش الشرير المكشر طول الوقت، بيهزر شوية على خفيف عشان مانخرجش بره اطار الشخصية مع مراته والبيت وبيسبب لهم مشاكل كتير عشان يحقق من وراهم مكاسب شخصية».

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل «سيما ماجي»، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل «سيما ماجي»، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

وعبّر الفنان كمال أبو رية عن ندمه لاتخاذ قرار انفصاله بحب عمره الفنانة ماجدة زكي، خلال لقائه ببرنامج "مصر الجديدة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة "إل تي سي"، وأضاف: "تزوجت الفنانة ماجدة زكي بعد قصة حب حيث إنها كانت زميلتي في معهد الفنون المسرحية، وانفصلنا بعد قصة زواج استمرت ٢٠ عامًا".

وعلى الجانب الآخر، كشف الفنان كمال أبو رية أسباب غضبه من الفنان حمادة هلال بعد غيابه عن الجزءين الثالث والرابع من مسلسل "المداح"، إثر خلاف حدث بينه وبين القائمين على المسلسل أثناء تصوير مشاهده في الجزء الثاني من العمل.

وردًا على سؤال اختفائه من الجزءين الثالث والرابع قال: "يمكن أخذوا موقف وقالوا الراجل ده هيعمل لنا مشاكل، لكن دوري كان مكمل في المسلسل".