تفاصيل حفل محمد رمضان في مهرجان موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توجه النجم محمد رمضان، اليوم الخميس، إلى المغرب، للاستعداد لحفله المقام ضمن فعاليات مهرجان موازين، في أول مشاركة له.

النجم محمد رمضان، من المقرر أن يقدم باقة من أغانيه، بمصاحبة فرقته الاستعراضية، في الحفل المقام مساء السبت القادم، الموافق 29 يونيو، على مسرح النهضة.

ويشارك في إحياء الحفل، مغني الراب المغربي أمين أمينوكس.

وحددت إدارة المهرجان ، أسعار التذاكر بين 250 و 600 درهم، في المناطق القريبة من المسرح، مع السماح بالدخول المجاني لساحة سد النهضة، التي يقام فيها الحفل.

مهرجان موازين، العائد بعد 4 أعوام من توقف إقامته، بدأ فعالياته يوم 21 يونيو، وتستمر حتى يوم 29 يونيو.

وقامت المطربة انغام، بإحياء أول أيام المهرجان، على مسرح النهضة، وفي نفس اليوم أحيت المطربة كارول سماحة، الحفل الذي أقيم على المسرح الوطني محمد الخامس.

مهرجان موازين، يشارك به نخبة من أبرز نجوم الموسيقى والغناء العالمين والعرب، ومنهم النجمة العالمية نيكي ميناج، والمطربات سميرة سعيد، وهيفاء وهبي، و نجوى كرم، وعبير نعمة، وبلقيس، ومن المطربين رامي عياش، وبلطي، وآدم، والدي جي العالمي ميترو بومين.