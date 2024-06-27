عمر كمال: "أمي بـ ترفض تطلع عمره بفلوسي وبكدب عليها وأقولها شركة واحد صاحبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حل مطرب المهرجانات عمر كمال ضيفًا مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "بودكاست" المذاع عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

وقال عمر خلال اللقاء: "أمي بتقولي خلي الغنى ينفعك، أنت من حتة وأنا من حتة، وأسوأ معاملة أم لـ ابن، والحمدلله دلوقتي بقت كويسة، وساعات بكدب عليها عشان بتقولي الفلوس ومش الفلوس، وأقولها أنا مطلعك عمرة تقولي لا، أقولها ده واحد صاحبي عنده شركة عمرة، مطلعك رحلة هدية، ومش من فلوسي".

جدير بالذكر أن عمر كمال يستعد لطرح أغنية بعنوان "أنا بطل السوق" بمشاركة المطرب محمود الليثي.

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