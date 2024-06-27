"يا جبل ما يهزك ريح".. سمية الخشاب توجه رسالة لـ نوال الزغبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة للفنانة نوال الزغبي، قائلة "هتفضلي نجمة ذهبية لكل الأجيال".

وكتبت "سمية"، عبر حسابها على "إكس": "يا جبل ما يهزك ريح .. كنتي ومازلتي وهتفضلي نجمة ذهبية لكل الأجيال.. فستانك كان تحفة".

وردت نوال الزغبي على تدوينة سمية الخشاب، قائلة: "شكرا يا قمر".

جاء ذلك بعد تعرض نوال الزغبي لموقف محرج بمهرجان موازين عقب تأخر فقرتها الغنائية في مهرجان "موازين" والتي تلت الفقرة الغنائية الخاصة بزميلتها الفنانة المغربية جنات.

وأحيت نوال الزغبي، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين للمرة الخامسة والذي يعود هذا العام بدورته الـ 19 بعد توقف دام 3 سنوات، وقدمت عددا كبيرا من أبرز أغانيها القديمة والجديدة.

وكشفت نوال الزغبي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحفل، أنها تحضر ألبوم مؤلف من 8 أو 10 أغاني من بينهم أغنية باللهجة المغربية.