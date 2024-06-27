مرتديًا روب "نمبر وان".. محمد رمضان يصل المغرب استعدادًا لحفل موازين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وصل النجم محمد رمضان، اليوم الخميس، دولة المغرب، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المقام ضمن فعاليات مهرجان موازين، السبت الموافق 29 يونيو الجاري.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتديًا روب "نمبر وان"، وعلق: "أن تكون أسد في بلاد الأسود.. أفضل من أن تكون أسد في بلاد النعام".

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان باقة من أغانيه، بمصاحبة فرقته الاستعراضية، في الحفل المقام مساء السبت القادم، الموافق 29 يونيو، على مسرح النهضة.

مهرجان موازين، العائد بعد 4 أعوام من توقف إقامته، بدأ فعالياته يوم 21 يونيو، وتستمر حتى يوم 29 يونيو.

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