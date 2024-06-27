شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية جديدة لفيلم إيدى ميرفى Beverly Hills Cop: Axel F والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس أول فيديو ترويجى لفيلم النجم العالمى الجديد إيدى ميرفى، الذى سيطرح تحت اسم Beverly Hills Cop: Axel F، ومن المقررعرضه يوم 3 يوليو المقبل.

كشف الفيديو التروجيى لفيلم Beverly Hills Cop: Axel F، عن مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات التشويقية للفيلم الذى يجمع بين الكوميديا والأكشن، ووصلت مدته إلى أكثر من دقيقتان.



ويدور فيلم Beverly Hills Cop: Axel F، بعد تولى المحقق الشهير أكسيل فولي (إيدي ميرفي) قضية جديدة بعد غياب طال لما يقرب من 30 عامًا، عندما تتعرض حياة ابنته (تيلور بيدج) للتهديد، يعود الشرطي الأسطوري من ديترويت إلى بيفرلي هيلز، حيث يتعاون وابنته مع شريك جديد (جوزيف غوردون ليفيت) وبعض الأصدقاء القدامى، مثل بيلي روز وود (جدج راينهود) وتاجارت (جون أشتون)، للكشف من مُلابسات القضية وحلّها.

فيلم Beverly Hills Cop: Axel F من إخراج مارك مولوي، ومستوحى عن شخصيات من تأليف دانييلو باخ ودانيل بيتري جونيور، ومن تأليف ويل بيل، وسيناريو ويل بيل وتوم جورميكان وكيفن إيتن.

على أن يقوم كل من جوزيف جوردون ليفيت، تايلور بيج، جدج رينهولد، جون أشتون، بول ريزر، برونسون بينشوت، وكيفن بيكون، بـ مشاركة ميرفى بطولة العمل.