شكرا لقرائتكم خبر عن محجوب القاسم يطرح أغنيته الجديدة عيونك مدرستى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محجوب القاسم، شقيق المطرب مجد القاسم، أغنية جديدة تحت عنوان "عيونك مدرستي"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، كلمات الشاعر عادل حراز، ألحان وتوزيع أحمد بدوي.

من جانبه أكد محجوب القاسم في تصريحات صحفية: "تحمست لأغنية عيونك مدرستي لأن كلماتها جميلة وجديدة وصيفية، أعود من خلالها للساحة الغنائية بعد غياب سنوات، وأتمنى أن تلقى اعجاب الناس، دائمًا اختار أغنياتي دون تسرع، وشرطي أن تكون مناسبة للأجيال الصاعدة وكافة الأذواق.

وأضاف محجوب القاسم: "أحضر لتسجيل مجموعة من الأغاني القديمة ولكن بتوزيع مختلف وعصري، من بينها أغنية ماقدرش على كده للراحل العظيم فهد بلان، وأغنية هزي يانواعم للراحل عصام رجي، وأغنية أميرة كل الأمراء للراحل نهاد طربية، أنا عاشق للغناء الطربي القديم".

وتقول كلمات أغنية عيونك مدرستي: "أنا مجنون بعيون فتحتلك، أول شباك ع الحرية، أنا مجنون بعيونك ديه، وبحب النور اللى ف قلبك، وبحب اللهفه اللى ف عينك، ومشاعرى بتهتف أنا شعبك، والفرحه تزود ف حنينك، وحنانك له طعم أمومه، بيزود قلبى بمعلومة،وكأن عيونك مدرستي، مسطرتى وقلمي وكراستي، والطيبة اللى فى نظرة ستى، وخريطة وطنى المرسومة".