شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح ثالث كليباتها "بتقول جرحتك" بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة لطيفة كليب "بتقول جرحتك" بالذكاء الاصطناعي Ai، وهو ثالث كليبات ألبومها "مفيش ممنوع" والذي تصدرت به التريند خلال الساعات الماضية في مصر والدول العربية، فور طرحه على كافة المنصات الموسيقية.

أغنية "بتقول جرحتك" غناء لطيفة، كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، ومن إخراج المخرج الكبير وليد ناصيف.

وتقول كلمات أغنية بتقول جرحتك:

بتقول جرحتك .. وعرفت غلطي وجيت صارحتك

وحاولت أصلح ف اللي فات .. وفضلت أحايلك بالساعات .. وقبلت تكسفني بصراحتك

قليت في راحتك .. وكنت ببكي عشان صالحتك .. وقبلت أسفي بمعجزات .. عمال تألف في حكايات .. سايباك تعيش وهمك براحتك

تحب أقول للناس حقيقتك !

تحب أقول مين اللي دمع من دقيقة

تحب أضيع تاني هيبتك ولا انت زي زمان بتزعل م الحقيقة !

وتصدرت لطيفة تريند موقع X "تويتر سابقا" فور طرح أغاني الألبوم، الذي يحتوي على 8 أغاني باللهجة المصرية، وأغنية بلهجات عربية أخرى، وقامت بتصوير كافة أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب، حيث صورت 7 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني.

الجدير بالذكر أن لطيفة طرحت ألبومها كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، وتطرح يوميا كليب جديد من أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.