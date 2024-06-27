شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان مصطفى منصور يتعرض لحادث سير.. ويعلق: قدر الله وما شاء فعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان مصطفي منصور، لحادث سير تسبب في تهشم سيارته، حيث نشر صورة سيارته بعد تهشمها على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" معلقاً: "قدر الله وما شاء فعل".



حادث مصطفى منصور

وشارك الفنان مصطفي منصور مؤخراً، في مسلسل "حرب" وهو مكون من 10 حلقات وبطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبوزيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبوالنجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

كما شارك مصطفى منصور في مسلسل ورق التوت، والعمل من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوي، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، محمد كيلانى، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.