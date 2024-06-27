شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ناجح بدار الأوبرا المصرية لفيلم جحر الفئران للمخرج محمد السمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد فيلم جحر الفئران للمخرج محمد السمان عرضا ثالثا ناجحا بالقاعة الصغيرة بدار الأوبرا المصرية، حيث رفع شعار كامل العدد واستقبله الجمهور بحفاوة وتفاعلوا مع القصة التي يتناولها، وعقدت ندوة للفيلم عقب انتهائه والتي شهدت حضور كل من المخرج محمد السمان وبطلة الفيلم رنا خطاب.

وقال الممثل أمير عبد الواحد الذي فاز بالمركز الأول عن فئة التمثيل في النسخة الأخيرة من برنامج الدوم: "الفيلم جميل وبسيط بلا تعقيد، وتشبه جمالياته ورمزياته البسيطة تلك التي تتواجد في أفلام المخرج العظيم صلاح أبو سيف الذي في رأيي هو أفضل مخرج في العالم".

وعلق الكاتب والممثل الكوميدي أحمد رمزي: "الفيلم جميل وممتع جدًا وأبارك لرنا خطاب ومحمد السمان على هذا النجاح الكبير".

وشهد فيلم جحر الفئران عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان عرضه الدولي الأول بمهرجان عمان السينمائي الدولي حيث حصلت رنا خطاب على تنويه خاص، كما حصلت مؤخرًا على ثاني جوائزها بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا والذي يُعد جزءًا من مهرجان موسكو السينمائي الدولي حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة.

يحكي فيلم جحر الفئران قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل. الفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وحنان حلمي، ومن تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر.



رنا خطاب