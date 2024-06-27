شكرا لقرائتكم خبر عن ملك زاهر بإطلالة جذابة على البحر في جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة ملك زاهر لجلسة تصوير جديدة، حيث شاركت بعض الصور لها على حسابها على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة على البحر اتسمت بالبساطة.

يذكر أن آخر أعمال ملك زاهر التى عرضت في شهر رمضان الماضي، مسلسل محارب، وشارك في بطولته كل من حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

أما أخر أعمالها في السينما، فكان فيلم "فارس" ، بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



ملك زاهر على البحر



الفنانة ملك زاهر على البحر



ملك زاهر



ملك احمد زاهر



الفنانة ملك احمد زاهر