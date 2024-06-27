شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يتحدث عن مرض كندة علوش للمرة الأولى:فترة صعبة ونشكر كل من دعا لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان عمرو يوسف خلال استضافته من برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة 9090 عن مرض زوجته الفنانة كندة علوش للمرة الأولى ورحلة مرضها قائلاً : "فترة صعبة ولم تكن سهلة على الإطلاق ولكنها في النهاية تجربة من تجارب الحياة، صحيح أنها صعبة ولكن في النهاية هي تجربة لا زلنا نكمل فيها طريق العلاج وستنتهى على خير بدعوات كل محبينا".

وأضاف عمرو يوسف : "مظاهرة الحب التي حدثت بمجرد إعلان كندة علوش لفترة مرضها وإصابتها بالسرطان أشعرتنا بشىء جميل جداً، فيكفى أن هناك أناس بعثوا لنا برسائل حب عن طريق أصدقاءنا وهو ما يشعرنا بسعادة بالغة نشكر كل من ساهم فيها ".

هذا وحل الفنان عمرو يوسف ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 وذلك في حلقة أمس التي أذيعت في الخامسة مساء، وتحدث فيها عن أمور عديدة بداية من نجاح فيلم شقو في إيرادات عيد الفطر ثم نجاحه الكبير بفيلم ولاد رزق خلال الجزء الثالث منه.