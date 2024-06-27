ابنة نيكول كيدمان صورة طبق الأصل من والدتها بأحدث ظهور في باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت نيكول كيدمان في عرض أزياء Balenciaga للأزياء الراقية لخريف ٢٠٢٤ خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث انضمت إلى الممثّلة الحائزة جائزة الأوسكار ابنتها المراهقة، صنداي روز.

وكان لافتًا قيام الأم وابنتها بتنسيق مظهر كلّتيهما خلال حضورهما عرض الأزياء، حيث اختارت كيدمان وابنتها المظهر الكلاسيكيّ اللون الأسود الأحاديّ.

تألّقت كيدمان بفستان أسود أنيق يصل إلى الأرض، بينما خطفت ابنتها الانظار بفستان أسود قصير.

اتبعت صنداي روز، البالغة من العمر ١٥ عامًا، خطى والدتها وصمّمت فستانها الأسود القصير الأنيق. ارتدت المراهقة، التي تشاركها كيدمان مع زوجها كيث أوربان، فستانًا قصيرًا مخمليًا أسود بأكمام طويلة مع خطّ عنق مرتفع وأكتاف مبالغ فيها.

جاءت إطلالة نيكول كيدمان بالتزامن مع احتفالها بذكرى زواجها الثامنة عشرة مع زوجها كيث أوربان وذلك من خلال نشر صورة رومانسيّة على حسابها عبر موقع انستغرام.