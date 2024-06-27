حملة إعلانية تكشف عن علاقة كيم كارداشيان بـ لاعب ريال مدريد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت مصممة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان، حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول أنباء في الساعات الماضية تفيد بأنها معجبة بالإنجليزي جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا وفريق ريال مدريد الإسباني.

وجاءت تلك الأنباء بعدما تحدثت عن شراكتهما خلال بيانًا رسميًا تضمن الآتي: «يسعدني أن أزيح الستار عن جود كوجه لحملتنا الجديدة، لقد كان دائمًا نجمًا صاعدًا في عالم كرة القدم، لكنه عزز نفسه هذا العام كرمز، وتأثيره على الجيل القادم من اللاعبين والمشجعين لا يمكن إنكاره !».

وذكرت إحدى الصحف البريطانية، أن كارداشيان طورت إعجابها باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، حيث تجده جذابًا من الناحية الجسدية، مشيرة إلى أن مصممة الأزياء البالغة من العمر 43 عامًا لا تجد أزمة بسبب الفجوة العمرية مع بيلينجهام، الذي تراه مثيرًا، وتبدو معجبة به.