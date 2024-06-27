مقابل سعر خيالي.. جاستن تيمبرليك يبيع مزرعته في ناشفيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل النجم جاستن تيمبرليك، على مبلغ كبير من بيع مزرعته في ناشفيل، حيث باع عقارًا مترامي الأطراف مساحته 127 إكر “513 ألف متر مربع” على مشارف المدينة مقابل 8 ملايين دولار.

وعرض تيمبرليك منزله للبيع نهاية مايو الماضى، على الرغم من أن الملكية جلبت مبلغا يقل بمقدار مليوني دولار عن السعر الأصلي الذي طلبه في الصيف الماضي، ومع ذلك، لا يزال المغني قادرًا على مضاعفة استثماره، بعد أن اشتراه مقابل 4 ملايين دولار في عام 2015، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

تم إنهاء عملية البيع قبل أسابيع قليلة من اعتقال جاستن تيمبرليك، الذي تصدر العناوين الرئيسية في هامبتونز.

وشهدت المنازل الفاخرة حول منطقة المترو في ناشفيل بأمريكا ارتفاع متوسط أسعار البيع إلى ما يقرب من 1.7 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8٪.

وتقع قطعة الأرض بالقرب من قرية Leiper’s Fork، وهي محمية ضد التطوير وتتميز ببركة صيد تغذيها الينابيع وأميال من الممرات والمراعي وجداول الربيع وفرص الصيد.

وفى سياق أخر، يبدو أن زوجة جاستن تيمبرليك تضيف المزيد من الأزمات إلى أيامه الصعبة حيث تقوم جيسيكا بيل، المتزوجة من جاستن منذ عام 2012، بتصوير فيلمها الجديد The Better Sister في مدينة نيويورك، وتم تصويرها في موقع التصوير بدون خاتم زواج.

ويأتي ظهورها بدون خاتم الزواج بعد إلقاء القبض على جاستن الأسبوع الماضي في هامبتونز لأنه كسر إشارة التوقف أثناء القيادة وهو في حالة سكر، وبالتالي تم احتجازه بسبب DWI.

بعد إطلاق سراحه، خاطب جاستن الجمهور في حفلته الموسيقية في شيكاغو، والتي تعد جزءًا من جلته المستمرة.

ومن جانبة أكد أحد المصادر لمجلة US Weekly أنه على الرغم من أن جاستن يرسم وجهًا سعيدًا للجمهور، إلا أن الأحداث الحالية أثرت سلبًا على مغني Cry Me a River.

وأضاف المصدر “الألبوم لم يكن جيدًا جدًا، ولا أرى أن جاستن سيحصل على أدوار تمثيلية كبيرة في الوقت الحالي. أعتقد فقط أن جاستن يتمتع بسمعة سيئة في هوليوود باعتباره شخصًا لديه القليل من الأنا”.

وكان جاستين تيمبرليك اعتلى المسرح للمرة الأولى منذ اعتقاله لقيادته وهو مخمور، حيث وصل تيمبرليك، خلال جولته الأوروبية، إلى مسرح شيكاغو في نفس يوم جلسة الاستماع في المحكمة وألقى خطابًا قصيرًا، حيث قال النجم – وهو والد لطفلين – أمام الجمهور: “لقد كان أسبوعاً صعباً”.

وأضاف تيمبرليك حسبما نشر موقع geo.tv: “أعلم أنه من الصعب أن تحبني في بعض الأحيان، ولكنك تستمر فى حبى مرة أخرى”، كما أرسل أيضًا حبه إلى معجبيه الذين كانوا حاضرين، مشيرًا إلى أنهم جميعًا واجهوا تقلبات.

ووفقًا لقسم شرطة ساج هاربور، تم وضع تيمبرليك قيد الاعتقال ومعالجته واحتجازه طوال الليل للاعتقال الصباحي عندما لاحظوا أن المغني الحائز على جائزة جرامي يقود سيارة بي إم دبليو 2025 متجهة جنوبًا في شارع ماديسون، وفشل فى التوقف عند إشارة توقف معلنة في الحفاظ على مساره.

في هذه الأثناء، رفض تيمبرليك شكوك DWI حيث ادعى أنه تناول مشروبًا واحدًا فقط مع أصدقائه قبل عودته إلى المنزل من فندق The American Hotel على الرغم من تبين السكر عليه.

وكانت شرطة نيويورك ألقت القبض على المغنى العالمى جاستن تيمبرليك بتهمة القيادة وهو فى حالة سكر، وتم إطلاق سراحه من حجز الشرطة، وفقًا لمحاميه، ووفقا للشرطة تمت ملاحظة المغنى فى الساعة 12:37 صباح يوم الثلاثاء يقود سيارته في حالة سكر في ساج هاربور، نيويورك.