- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني بإطلاتها الاخيرة من حفل خطوبة إبنتها الشيف دانا الحلاني، حيث ظهرت بفستان بغاية الروعة باللون الزهري واسع من دون أكمام ذات تصميم مميز زين بالورود، و هو من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.
و في وقت سابق، احتفلت دانا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بخطوبتها على الشاب آلان سعد، بحضور العائلة والأصدقاء، أبرزهم والدها النجم اللبناني ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وشقيقتها ماريتا الحلاني وزوجها كميل أبي خليل، وشقيقها الفنان الوليد الحلاني.
واختارت ماريتا إطلالتها لهذا الحدث المميز في حياتها، من دار المصمم اللبناني جورج حبيقة، وبدت في غاية الجمال، كما تميزت السهرة بالزينة، والديكور الذي سيطرت عليه الورود الصغيرة بمختلف الألوان الباستيل تماماً كألوان فستانها.
هذا وكان آلان قد طلب يد دانا قبل أسابيع قليلة، خلال قضائهما عطلتهما في إسبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر من توقيع إيلي صعب..هذا ما إرتدته كوليت الحلاني في حفل خطوبة إبنتها دانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.