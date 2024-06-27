من توقيع إيلي صعب..هذا ما إرتدته كوليت الحلاني في حفل خطوبة إبنتها دانا

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني بإطلاتها الاخيرة من حفل خطوبة إبنتها الشيف دانا الحلاني، حيث ظهرت بفستان بغاية الروعة باللون الزهري واسع من دون أكمام ذات تصميم مميز زين بالورود، و هو من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.



و في وقت سابق، احتفلت دانا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بخطوبتها على الشاب آلان سعد، بحضور العائلة والأصدقاء، أبرزهم والدها النجم اللبناني ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وشقيقتها ماريتا الحلاني وزوجها كميل أبي خليل، وشقيقها الفنان الوليد الحلاني.

واختارت ماريتا إطلالتها لهذا الحدث المميز في حياتها، من دار المصمم اللبناني جورج حبيقة، وبدت في غاية الجمال، كما تميزت السهرة بالزينة، والديكور الذي سيطرت عليه الورود الصغيرة بمختلف الألوان الباستيل تماماً كألوان فستانها.

هذا وكان آلان قد طلب يد دانا قبل أسابيع قليلة، خلال قضائهما عطلتهما في إسبانيا.

