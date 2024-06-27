Mad Solutions تشارك بخمسة أفلام قصيرة بمهرجان عمان السينمائي الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - Mad Solutions تشارك بخمسة أفلام قصيرة من توزيعها بمهرجان عمان السينمائي الدولي المقام في الفترة من (3- 11 يوليو) وهم : في قاعة الانتظار للمخرج معتصم طه، الحرش للمخرج فراس الطيبة، سموكي آيز للمخرج علي علي، ترينو للمخرج نجيب كثير، البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب.

تنافس الثلاثة أفلام الأولى في مسابقة الأفلام القصيرة، بينما يحصل ترينو على عرض خاص ويختتم البحر الأحمر يبكي عروض المهرجان ضمن البرنامج الأردني.

الأفلام المشاركة

في قاعة الانتظار من تأليف وإخراج معتصم طه وبطولة مارلين بجالي وجلال مصاروة ودرورا كوريم، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان دبلن السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم في قاعة الانتظار بإحدى المستشفيات الإسرائيلية حيث يصطحب حسين، من فلسطيني الداخل المحتل، والدته رشيدة إلى موعدها الطبي وتحاول الأم التي لم تخرج من منزلها منذ ثلاثة أشهر، التواصل مع الآخرين بلغتها العبرية المحدودة.

الحرش من تأليف وإخراج فراس الطيبة، وبطولة خالد الغويري وعدي فواز، وشهد عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي. تدور أحداث الفيلم في البرية، وبعد انقطاع طويل، حيث يلتقي شقيقان في الطريق لدفن والدهم.

سموكي آيز من إخراج علي علي وتأليف نانسي علي وبطولة ملك بازيد، مروان موسى، حسن أبو الروس، ومحمد أبوغالي وشهد عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي. تدور أحداث الفيلم حول نور التي تخطط بعناية لموعدها الغرامي مع حبيبها، وأثناء رحلة ليلية بالسيارة في شوارع القاهرة ينقلب لقائهما إلى ذكرى سيئة ستحملها معها طويلًا

البحر الأحمر يبكي من إخراج فارس الرجوب ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل، شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نصف شهر المخرجين مسجلًا نفسه كأول فيلم أردني قصير يشارك في المهرجان السينمائي العريق.

ويحكي الفيلم قصة آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى.

ترينو من تأليف وإخراج نجيب كثير، وبطولة محمد قريع، ماكس بيمبرتون وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي الدولي. يحكي الفيلم قصة طفل صغير يهرب من جسده الفاشل وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه التي شكّلها من مجلات تحضرها له أمه؛ ولكن زوج الأم يحثها على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فيتخذ الأم والابن خطوة مهمة قد تغير حياتهما.