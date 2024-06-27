الأحد.. تكريم مثقفي اعتصام وزارة الثقافة في احتفالية ذكرى ٣٠ يونيو

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة أن وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني والإدارة المركزية للشئون الفنية بصدد إقامة إحتفالية خاصة بمرور ١١ عامًا على ذكرى ثورة ٣٠ يونيو وذلك يوم الأحد المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم أن سيتم تكريم مجموعة من الأساتذة المثقفين الذين شاركوا في اعتصام وزارة الثقافة الذي أقيم إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين وسوف يتم تقديم دروع لأهلهم وذويهم.



ومن الرموز الذين سيتم تكريم أسمائهم الفنان الكبير الراحل جلال الشرقاوي، الفنان الراحل خالد صالح، الروائي الراحل بهاء طاهر، الكاتبة الراحلة فتحية العسال، الشاعر الراحل سيد حجاب.



وأضاف "عبدالمنعم" أنه سيقوم الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بإهدائهم دروع تكريم وتسليمها إلى ذويهم.

من ناحية أخرى من المقرر أن يتم عرض فيلم "شهادة على الثورة" وهو من إخراج حامد سعيد وهو انتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية خلال إفتتاح إحتفالية عيد ثورة ٣٠ يونيه الذي سيقام الأحد المقبل على مسرح السامر بالعجوزة.

فيلم "شهادة على الثورة" يتناول شهادة المشاركين في إعتصام وزارة الثقافة عام ٢٠١٣ قبل إندلاع ثورة ٣٠ يونيه ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة.

يذكر أن الفيلم تصوير ومونتاج حسام المحفوظي الاحتفالية من إخراج نيهال أحمد.

السبت.. ختام الدورة 46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية بالسامر

من ناحية أخرى، يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء بعد غد السبت، حفل ختام وإعلان جوائز الدورة 46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، الذي أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، منذ 8 يونيو الحالي على مسرحي السامر، وقصر ثقافة روض الفرج.

يتضمن حفل الختام فقرات فنية، وفقرة تكريم لمسرحيين ونقاد وللمشاركين في إعداد وتنفيذ المهرجان، ثم إعلان نتائج مهرجان التجارب، ونتائج المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية.

المهرجان تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، من إجمالي 116 عرضا هذا الموسم.

والعروض التي قدمها المهرجان هي جميلة" لفرقة قومية بورسعيد، "دوار بحر" لفرقة عين حلوان، "الثأر ورحلة العذاب" لفرقة قومية المنصورة، "انترو ميتزو" لفرقة قومية كفر الشيخ، "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر، "التحول" لفرقة قصر ثقافة أبنوب، "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، "كيد البسوس" لفرقة سمالوط، "اللعبة" لفرقة سوهاج القومية، "السد" لفرقة قصر ثقافة قنا، "مريد" لفرقة قومية قنا، "كيبوتس" لقصر ثقافة الزقازيق، "ملحمة السراب" لفرقة الشرقية القومية، "إلكترا" لفرقة القاهرة القومية، "ابن الايه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية"، "الحياة حدوتة" لفرقة بورفؤاد المسرحية، "يا عزيز عيني" لفرقة طنطا المسرحية، "السد" لفرقة قومية البحيرة"، "اتجاه واحد" لفرقة قومية الإسماعيلية، "طبيب رغم أنفه" لفرقة قومية المنوفية، "ثورة الفلاحين" لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، "أحداث لا تمت للواقع بصلة" لفرقة قصر ثقافة ببا، "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي المسرحية.

وتستكمل فعاليات المهرجان اليوم وغدا بعروض "مركب بلا صياد" لفرقة قومية الفيوم، "اه يا ليل يا قمر" لفرقة أسوان القومية، "متلازمة الذاكرة الزائفة" لفرقة ديروط.

وتكونت لجنة التحكيم من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، كما صدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان. وشهد المهرجان على مدار أيامه إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.