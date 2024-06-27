الصورة الأولى لصدقي صخر من فيلم قصر الباشا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان صدقي صخر على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث أعماله فيلم قصر الباشا الذي يقوم بتصويره حالياً ويقدم فيه بشخصية نجيب الدسوقي.

الفيلم من بطولة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

كما يعرض لصدقي صخر حالياً أول تجربة له في تقديم برنامج بودكاست بعنوان (كلام عائلي) إذ يستضيف عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: أحمد داود وعلا رشدي، حنان مطاوع، عمرو وهبة، أمير عيد، مريم الخشت، عمرو سلامة وزوجته مروة البرماوي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، هنادي مهنا، د. نبيل القط وغيرهم النجوم.

كلام عائلي، بودكاست عائلي يستضيف نجوم الفن وشخصيات عامة ومتخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من المواضيع الاجتماعية ويتكون الموسم الأول من 12 حلقة تعرض بشكل أسبوعي.

ومؤخراً شارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال فنية هي: كامل العدد + ١ الذي يعرض على قناة On ومنصة شاهد ومسلسل فراولة علي قناة DMC ومنصة Watch it ومسلسل لانش بوكس على قناة النهار.

كما عرض مؤخراً لصدقي صخر فيلم "أنف وثلاث عيون" بدور العرض المصرية والعربية المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.