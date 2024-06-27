بصورة مع بيكهام.. أحمد الفيشاوي يستعرض جسده المغطى بالوشوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي صورة مع جمهورها، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهر فيها وهو يستعرض جسده المغطى بالوشوم.

ونشر "الفيشاوي" صورة مع نجم الرياضة العالمي ديفيد بيكهام، عبر حسابه بـ"انستجرام"، وعلق: "أنتم لا تزالوا تحبون ديفيد بيكهام، حسنًا وأنا أيضًا".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، فيلم "بنقدر ظروفك" وشاركه في البطولة مي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

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