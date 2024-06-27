عمرو يوسف يتحدث متأثرًا عن مرض كندة علوش: "فترة صعبة لكن هانت وهتعدي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان عمرو يوسف، عن رحلة علاج زوجته الفنانة كندة علوش بعد إصابتها بمرض السرطان، قائلًا: "فترة صعبة وتجربة من تجارب الحياة لكن هانت وبتعدي".

وظهر "يوسف" متأثرًا أثناء حديثه عن كندة، في لقائه ببرنامج الراديو بيضحك، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، على إذاعة 9090، قائلًا: "فترة العلاج استغرقت عامين وكندة لا يزال أمامها فترة لإكمال تكمل "كورس" العلاج"، متابعًا: "الموضوع كان صعب بس هيعدي بدعم الناس ودعواتهم، ومحدش عرف غير دايرتنا القريبة جداً مننا واللي كان لازم يعرفوا، أشكرهم كلهم لأنهم وقفوا جنبا نفسيا جدًا".

ووجه عمرو يوسف رسالة للجمهور، قائلًا: "بشكر أي حد بعتلي وأي حد أهتم وشكرًا لكل الناس القريبين منا اللي عاشوا معانا الفترة دي".

وكانت الفنانة كندة علوش، كشفت إصابتها بمرض السرطان، في ظهورها ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة، على اليوتيوب.

وذكرت كندة، إنها اكتشفت وجود 9 أورام خبيثة بعد ولادة إبنها بـ 9 أشهر، وبعد أقل من أسبوع، حصلت على أول جلسة كيماوي، الذي استمر لـ6 أشهر.

يذكر أن آخر أعمال كندة كان فيلم نزوح الذي عُرض على منصة شاهد، بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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