يسرا عن "ملك والشاطر:": ممكن تكون أخر مسرحية لي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في مؤتمر صحفي وبحضور الأبطال المشاركين معها، تحدثت النجمة يسرا عن مسرحة ملك والشاطر التي يشاركها في بطولتها النجم أحمد عز، مشيرة إلى أنها قد تكون أخر مسرحية لها في مسيرتها الفنية.

المسرحية بدأ عرضها اليوم 26 يونيو وتستمر حتى يوم 6 يوليو على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي بالمملكة العربية السعودية.

وأشادت يسرا بالنجم أحمد عز وبتعاونهما سوياً، كما تحدثت عن الفن في السعودية وأثنت على الجمهور السعودي قائلة "الجمهور السعودي من أكتر الناس اللي بتحب الفن، وعندهم علاقة مع الفن من زمن الزمن، وماكناش نقدم فيلم جديد قبل ما نبيعه في السعودية".

وتدور أحداث مسرحية ملك والشاطر حول شاب يدعى حسن يخوض مغامرة كبيرة للحصول على "السعسع الأسود"، وهو المهر الذي طلبته الملكة ست الكل لكي يتمكن من الزواج من شقيقتها، ولكي يشفيها من لعنة إصابتها منذ سنوات. ويشارك يسرا وعز في بطولة المسرحية: سيد رجب وشيماء سيف ومصطفى غريب، والمسرحية من إنتاج آلاء الغزالي وتأليف وإخراج محمد محمدي.

مسرحية ملك والشاطر تمثل عودة يسرا إلى خشبة المسرح بعد غياب دام 22 عاماً، منذ مسرحية لما بابا ينام في 2002، أمام علاء ولي الدين وهشام سليم وحسن حسني.

يُذكر أن مسرحية ملك والشاطر هي التعاون الرابع للنجمة يسرا مع أحمد عز، بعد أن تعاونا معاً في ثلاثة أعمال، هي فيلم كلام الليل (1999)، ومسلسل ملك روحي (2003)، وفيلم ولاد رزق 2 (2019)، إذ ظهرت فيه يسرا كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية.

أحدث أعمال يسرا فيلم شقّو الذي نافس في موسم عيد الفطر الماضي 2024، وشاركت في بطولته مع عمرو يوسف، ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل.