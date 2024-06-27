الفنان مصطفى منصور يتعرض لحادث سير مروع.. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعرض الفنان مصطفى منصور لحادث سير مروع تعرض له، في الساعات الماضية.

ونشر الفنان صورة لـ سيارته التي تهشم الجزء الأمامي منها، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلق: "قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله".

وانهالت التعليقات من الفنانين، للاطمئنان على حالته الصحية، وعلق الفنان محمد علي رزق: "يا حبيبي فداك أي حاجه المهم إنك خرجت منها بالسلامة"، وكتبت الفنانة صفاء جلال: "ألف سلامة عليك فداك"، وعقب الفنان حسام داغر: "فداك يا حبيبي المهم انك بخير".

وكان آخر أعمال الفنان مصطفي منصور مشاركته فى مسلسل "حدوتة منسية"، للفنانة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدي البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه.

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