تكريم عبد الإله السناني في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كرم رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون العربي محمد فهد الحارثي، النجم السعودي عبدالإله السناني ضمن فعاليات الدورة 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في تونس وتستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري، ويأتي هذا التكريم بمثابة رسالة شكر من على ما قدمة السناني خلال السنوات الماضية من أعمال كان لها أثر كبير في الدراما السعودية والخليجية.

ومن جانبه، أعرب السناني عن شكره وتقديره لاتحاد الإذاعة والتليفزيون العربي، ولهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وقال في تصريحات صحفية اليوم: أن ما يشهده التليفزيون السعودي من تقدم هذه الفترة يعود لوجود مسؤولين مهتمين بالمحتوى الذي يقدم، والذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي أصبحت تطبق على الواقع في شتى المجالات وليس في المحتوى الترفيهي فقط، وهذا التكريم لا ينفصل عن رؤية المملكة في تقديم الشكر والتقدير لابناءها الذين يعملون في تلك المجالات.

الجدير بالذكر أن عبد الإله السناني أستاذ في جامعة الملك سعود، عمل كرئيس أول مهرجان مسرحي في الرياض "مهرجان الرياض للمسرح"، كما عمل كمستشار لوزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، وكان مسؤولا عن المشروع العام لمسرح التليفزيون، كما شارك كمتحدث رسمي في عدد من الندوات والمعارض الفكرية والأدبية منها: ندوة الدراما العربية وأثرها على الربيع العربي تحت رعاية محطة mbc ومؤسسة الفكر العربي.

عمل السناني كعضو لجنة تحكيم لعدد من المهرجانات المسرحية والسينمائية منها : مهرجان أفلام السعودية والجنادرية المسرحي، وغيرها من برامج اكتشاف المواهب آخرها مسابقة المناطق تحت رعاية mbc academy وهيئة الترفيه.

قدم الكثير من الأعمال المسرحية والتليفزيونية منها: القصر، أساطير شعبية، واي فاي، لينا، العاصوف، الزهرية، طاش ما طاش.