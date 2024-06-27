بعد افتتاحها.. 30 صورة من مسرحية "ملك والشاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل مسرح بكر الشدي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء 26 يونيو مسرحية "ملك والشاطر" بطولة النجمين يسرا وأحمد عز، ورفعت شعار "كامل العدد" يومها الأول، بالإضافة إلى تصدرها تريند موقع X - تويتر سابقا.

وأقيم الثلاثاء الماضي في الرياض مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"، وذلك بحضور أبطال المسرحية، وفي البداية تحدثت الفنانة يسرا، عن تفاصيل مشاركتها في مسرحية "ملك والشاطر"، وقالت: "عندما قررت العودة للمسرح من جديد، فضلت أن أعود مع النجم الكبير أحمد عز، وكل النجوم الموجودين في العمل، وقد تكون أخر مسرحية أقدمها في حياتي".

وعندما طُلب من الفنان أحمد عز خلال المؤتمر التحدث في بداية المؤتمر رفض، وقال: "أنا برحب بكل الناس بس أنا مقدرش أتكلم في وجود أستاذتي، فأنا بستأذن إن النجمة الكبيرة يسرا اللي أنا بتشرف بيها هي اللي تبدأ الكلام".

وأعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها الكبيرة بتصرف أحمد عز، قائلة: "أنت من أحلى الناس اللي أنا قابلتها في حياتي، ومبسوطة إننا رجعنا نشتغل مع بعض تاني بعد مسلسل ملك روحي، وبرحب بكل اللي موجودين".

وقال أحمد عز، بعد إنه مدين لها بالفضل: "سعيد جداً بالعمل مع أستاذتي يسرا، وكل النجاحات التي حققتها يسرا السبب فيها بعد ربنا، وأنا مدين لها بالفضل وتعلمت منها الكثير منذ دخولي الفن".

يشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم: يسرا، أحمد عز، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد محمدي.