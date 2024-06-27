صور| ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها أمام البحر.. ووالدتها تعلق: "أنا خلفت يا ناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، بعد بلوغها الـ22 عامًا، وقرب احتفالها بعيد ميلادها في 1 يوليو المقبل.

نشرت ملك الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، وعلقت: "شعور 22 عامًا.. صدمة بعد وصولي 22 سنة، لذلك لم أتمكن من العثور على صور أفضل لأنه كما ترون فهو بجانب البحر".

ظهرت ملك زاهر بإطلالة متميزة، وسط الأمواج على شائط البحر، مرتدية فستان سواريه باللون اللبني بتصميم فريد، زاد من جمالها وتألقها.

وتفاعلت والدتها هدى الزاهر، وعلقت: "أنا خلفت يا ناس"، كما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ايه الجمال ده"، "تحفة ما شاء الله" "أهلا عيد ميلاد فتاة"، "عيد ميلاد سعيد يا حب".

وشاركت ملك زاهر في مسلسل "محارب" الذي عرض في دراما رمضان 2024، بطولة الفنان حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، محمود البزاوي، نيرمين الفقي، منة فضالي، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.