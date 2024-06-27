بالصور| قصة حب تجمع هيفاء وهبي ومصطفى غريب في إعلان جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إحدى شركات المنتجات الغذائية عن حملتها الإعلانية الجديدة والتي يشارك بها الفنانة هيفاء وهبي والفنان مصطفى غريب.

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي بالإعلان وهي تقع في حب الفنان مصطفى غريب، متأثرة بسحر المنتج الذي يتناوله، وحازت الحملة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما قام الفنان هشام ماجد بإعادة نشر الإعلان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "يا لهوي عالضحك".

وردت الفنانة هيفاء وهبي على الانتقادات التي طالتها مؤخرًا بسبب حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة التي أقيمت بشهر مايو الماضي، وأنها كانت حاضرة فقط لالتقاط صور تذكارية على السجادة الحمراء ولم يتم دعوتها بشكل رسمي من الأساس.

ونشرت هيفاء ردها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "إنستجرام"، وعلقت: "اسمه مهرجان كان السينمائي يعني أفلام مش بس سجادة حمراء، ومش صحيح لما قالوا إني اتصورت ريد كاربت ومن بعدها مشيت، أنا اتعزمت بدعوة رسمية لحضور العرض الخاص لفيلم فرنسي، ومش جديد على عالمنا العربي، الله يشبعكم كذب وافتراءات والحمد لله على نعم ربنا الكثيرة وعلى نعمة حب الناس اللي بتتمنالي الخير".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان مصطفى غريب كانت بمسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد، إلى جانب الموسم الثامن من مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي وتم عرضهما بموسم دراما رمضان 2024.

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