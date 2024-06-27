بحضور أسرتها.. دانا الحلاني تنشر صورًا جديدة من حفل خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت دانا إبنه المطرب عاصي الحلاني، صورًا جديدة من حفل خطوبته على الشاب آلان سعد، بحضور أسرتها، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وشاركت دانا متابعيها صورًا من حفل الخطوبة بحضور والدها عاصي الحلاني، ووالدتها كوليت الحلاني، وشقيقتها ماريتا، وشقيقها وليد الحلاني.

وكانت دانا ابنة عاصي الحلاني احتفلت بتقدم شخص لخطبتها على البحر في إسبانيا بمشاركة بعض الأصدقاء المقربين لهما، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" بعدما قام حبيبها بطلب يدها على طريقة رومانسية، لتوافق على طلبه بسعادة كبيرة.

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