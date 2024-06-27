فن ومشاهير

بحضور أسرتها.. دانا الحلاني تنشر صورًا جديدة من حفل خطوبتها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت دانا إبنه المطرب عاصي الحلاني، صورًا جديدة من حفل خطوبته على الشاب آلان سعد، بحضور أسرتها، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وشاركت دانا متابعيها صورًا من حفل الخطوبة بحضور والدها عاصي الحلاني، ووالدتها كوليت الحلاني، وشقيقتها ماريتا، وشقيقها وليد الحلاني.

وكانت دانا ابنة عاصي الحلاني احتفلت بتقدم شخص لخطبتها على البحر في إسبانيا بمشاركة بعض الأصدقاء المقربين لهما، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" بعدما قام حبيبها بطلب يدها على طريقة رومانسية، لتوافق على طلبه بسعادة كبيرة.

اقرأ أيضا..

إسلام إبراهيم ينضم لـ"تيتا زوزو" ويواصل تصوير "روح جدو"

بعد افتتاحها.. 30 صورة من مسرحية "ملك والشاطر"

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا