جيهان خليل تنشر صورا من كواليس "حرب نفسية".. وتعلق: "شغلنا مرهق وصعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة جيهان خليل، عن صورا من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "حرب نفسية" والذي يعرض على منصة "jawwy tv‬" السعودية.

ونشرت جيهان، صورا لها من كواليس المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شغلنا بشكل عام مرهق وصعب بس كانت الرفقة الطيبة مخلية كل صعب يبقى ممتع ولذيذ .. بحبكم أروى جودة وأحمد شفيق .. ربنا يرحم مصطفى درويش".

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكي، محمد فريد، جيهان خليل، عصام السقا، وعدد من الفنانين وهو من تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق.