بالفيديو.. هشام ماجد يغني "مُنايا" لمصطفى قمر بصوت نبيل شعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان هشام ماجد، ضيفًا في برنامج "الليلة دوب"، تقديم الفنان حسن الرداد، المذاع على قناة "mbc1".

وغنى هشام ماجد خلال الحلقة، أغنية "مُنايا" للمطرب مصطفى قمر، مقلدًا صوت المطرب الكويتي نبيل شعيل، إذ شهدت الحلقة أجواء كوميدية مليئة بالضحك من الجمهور.

وتفاعل الجمهور مع الأغنية، وجاءت التعليقات، كالتالي:"أكتر حلقة ضحكت فيها"، "تحفه بجد اقسم بالله عسل"، "الحلقه كانت مشوقه جدًا"، "يضحك حتى وهو بيغنى باحساس"، "مسخره اقسم بالله"، "ده ماعندوش حس غنائي".

هشام ماجد شارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل أشغال شقة، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه على قناة MBC مصر، وشاركه البطولة: أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما يُعرض له حاليا فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هنا الزاهد والطفل جان رامز.

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