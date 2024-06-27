"متل قصص الحب" يفوز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان الشانزليزيه السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد عرضه العالمي الأول الناجح بمهرجان برلين السينمائي الدولي في فبراير الماضي، انطلق فيلم متل قصص الحب للمخرجة ميريام الحاج في جولة في 5 مهرجانات مختلفة طوال شهر يونيو، انتهت بعرض ناجح في مسابقة الأفلام الفرنسية في مهرجان الشانزليزيه السينمائي، حيث حصل على جائزة لجنة التحكيم الكبرى للأفلام الفرنسية.

انطلقت جولة الفيلم في شهر يونيو مع مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية وحصل على تنويه خاص لجودة المعالجة، تلاها عدد من العروض الناجحة في مهرجان فنون لبنان في المملكة المتحدة، ومهرجان شنغهاي السينمائي الدولي في الصين، ومهرجان تورن السينمائي الدولي في بولندا.

كما عُرض الفيلم مؤخرًا في مهرجانين في كندا: مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية ومهرجان دوكسا للأفلام الوثائقية، كما تم عرضه أيضًا في مهرجان رؤى من الواقع السينمائي الدولي في سويسرا.

تدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟

فيلم متل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين لشركة Abbout Productions وكارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films. شخصيات الفيلم الرئيسية هم جُمانة حداد وجورج مفرج وبيرلا جو معلولي ومونتاج أنيتا بيريز ومديري تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية مارك كودسي، وتتولى MAD World المبيعات في جميع أنحاء العالم.