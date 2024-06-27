بعد فيديو المشاجرة.. محمود العسيلي يطرح أغنية "لا أبالي" ويتعاون فيها مع مسلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرح المطرب محمود العسيلي، أغنيته الجديدة "لا أبالي" التي يتعاون فيها مع المطرب مسلم، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "لا أبالي" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد السيد.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

مشيت وقالت.. عياري فالت

يعني أنا جاحد .. وغلطت جامد

ما تشوفي غيري .. في ألف واحد

لا أبالي .. راحت وسابت

مش فارقة عادي .. لا شمس غابت

دي طالعة عادي .. حبينا عادي

واتسابنا عادي .. لا أبالي

لاء لاء لاء .. مش مهم مين بدأ

حتى لو القلب رق .. مش هنرجع تاني لاء

مش مهم العيب في مين.. راح الحلو هييجي حلوين

والعيب فينا إحنا موافقين .. إيه فرق؟

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو خلال الأيام القليلة الماضية، يوضح شجار وقع بين محمود العسيلي ومسلم ووصل الأمر للاشتباك بالأيدي، حيث ظهر العسيلي وهو يعنف مسلم بسبب التأخير أثناء تواجدهما بأحد المسارح، وتكهن البعض من رواد "السوشيال ميديا" بوجود عمل فني يجمع الثنائي ببعض.

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