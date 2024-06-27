شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى: ثورة 30 يونيو جاءت نجدة وانقاذ للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد نجاتى لـ"الخليج 365" بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب قرر الاتحاد لتقرير مصيرة بيده والتخلص من العبث الذى خطف الوطن في غفلة واختيار مساره الصحيح وإصلاح ما ارتكبته جماعة لاتفقه شيء في إدارة الحكم وأضاف نجاتى انها جاءت نجدة وانقاذ.

يذكر ان كرّم ”الخليج 365” الفنان محمد نجاتي، عن تألقه ونجاحه في مسلسل الحشاشين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيراً في الدراماً، وتحدث نجاتي في التكريم عن كواليس التصوير والتحضيرات النهائية للعمل، بالإضافة إلى أعماله المقبلة.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.