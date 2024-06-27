شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر الـ fan pit بحفل ليالى مصر لـ محمد حماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتى، عن نفاد تذاكر الـ fan pit لحفل محمد حماقي ضمن حفلات ليالى مصر، التي ستقام غداً الجمعة، وذلك في استاد الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو - بالقاهرة الجديدة.

يأتي حفل محمد حماقي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



حفل حماقي

مشروع"ليالي مصر" يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات. وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، وتوسيع قاعدة الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية. وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.