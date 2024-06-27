شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المثقفين فى احتفالية وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، أن وزارة الثقافة متمثلة في الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والإدارة المركزية للشئون الفنية بصدد إقامة احتفالية خاصة بمرور 11 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك يوم الأحد المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

وأوضح الفنان تامر عبد المنعم أنه سيتم تكريم مجموعة من الأساتذة المثقفين الذين شاركوا في اعتصام وزارة الثقافة الذي أقيم إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين وسوف يتم تقديم دروع لأهلهم وذويهم.

ومن الرموز الذين سيتم تكريم أسمائهم الفنان الراحل جلال الشرقاوي، الفنان الراحل خالد صالح، الروائي الراحل بهاء طاهر، الكاتبة الراحلة فتحية العسال، الشاعر الراحل سيد حجاب.

وأضاف "عبد المنعم" أنه سيقوم عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بإهدائهم دروع تكريم وتسليمها إلى ذويهم.

من ناحية أخرى من المقرر أن يتم عرض فيلم "شهادة على الثورة" وهو من إخراج حامد سعيد وإنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية خلال افتتاح احتفالية عيد ثورة 30 يونيو الذي سيقام الأحد المقبل على مسرح السامر بالعجوزة.

فيلم "شهادة على الثورة" يتناول شهادة المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة عام 2013 قبل اندلاع ثورة 30 يونيو، ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة، وقام حسام المحفوظي بتصوير الفيلم ومونتاجه، والاحتفالية من إخراج نيهال أحمد.