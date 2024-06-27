شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف عن فترة العلاج الكيماوى لكندة علوش: كنا نترك حياة عند صديقتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمرو يوسف أثناء استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على إذاعة 9090 عن فترة مرض زوجته الفنانة كندة علوش قائلاً : " كانت فترة صعبة للغاية وأثناء الذهاب لأخذ العلاج الكيماوي كنا نترك حياة عند صديقتنا ندا التي أوجه التحية لها من خلال البرنامج".

وأضاف عمرو يوسف أثناء استضافته على الراديو 9090 : أثناء الذهاب للعلاج الكيماوي بشكل دائم ومتكرر كنا نترك حياة ابنتنا عند صديقتنا ندا، وهو أمر لم يكن هين أو سهل، كما أن تلك الفترة شهدت وقوف أصحابنا القريبين منا للغاية، وهم بمثابة الدائرة البسيطة منا التي كان يجب أن تكون على علم وباستثنائها لم يعلم أحد بالأمر".

هذا وحل الفنان عمرو يوسف ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 وذلك في حلقة الليلة التي أذيعت في الخامسة مساء، وتحدث فيها عن أمور عديدة بداية من نجاح فيلم شقو في إيرادات عيد الفطر ثم نجاحه الكبير بفيلم ولاد رزق خلال الجزء الثالث منه.

أيضاً تطرق الفنان عمرو يوسف خلال الحلقة إلى الحالة الصحية لزوجته الفنانة كندة علوش، ويتطرق إلى أصعب الأمور التي واجهها الثنائى في رحلة مرضهما.

جدير بالذكر أن عمرو يوسف عاش موسم سينمائى مميز ببطولة فيلم شقو الذى حقق إيرادات كبيرة تخطت 75 مليون جنيه تصدر بها شباك التذاكر خلال موسم أفلام عيد الفطر الماضى، ولا يزال الرقم الذى حققه الفيلم مرشح للزيادة مع إقبال الجمهور على العمل بالإضافة لنجاح الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.