شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل بصحبة الراحل مصطفى درويش وأروى جودة من كواليس مسلسل حرب نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة جيهان خليل عدداً من الصور الخاصة بكواليس مسلسل "حرب نفسية" الذى تخوض بطولته بجوار أروي جودة والفنان الراحل مصطفي درويش، ونشرت الصور على حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "الطيبة مخلية كل صعب يبقى ممتع ولذيذ بحبكم وربنا يرحم مصطفى درويش".



منشور جيهان خليل

وانطلق عرض مسلسل حرب نفسية بطولة الفنانة أروى جودة والفنان الراحل مصطفى درويش، على إحدى المنصات الرقمية بعد سلسلة من التأجيلات على مدار العامين الماضيين، ويسجل العمل آخر ظهور للفنان الراحل مصطفى درويش الذى تصدر البوستر الدعائي للعمل مع أروى جودة وجيهان خليل.

مسلسل حرب نفسية بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث سايكو دراما، حيث تبدأ الحلقات بحادثة ما، تجعل أبطال العمل يروون ماضيهم في إطار الفلاش باك، ومن ثم تتوالى الأحداث.



جيهان خليل بصحبة اروي جودة



جيهان خليل



مصطفي درويش وابطال مسلسل حرب نفسية