شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار نصير شمة: بيت العود أخرج عازفين ومدرسين انتشروا في كل دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

عبر الموسيقار نصير شمة، عن سعادته لمرور 25 عاما على تأسيس بيت العود في مصر، قائلا: "خلال 25 عاما نشرنا عازفين في كل مكان بالعالم وأصبحوا مدرسين وعازفين مهرة منتشرين في الامريكتين وآسيا وشرق اسيا والدول العربية وهذا نتيجة جهد كبير على مر السنين".

وأشار نصير شمة، خلال حوار ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلى، على قناة on، إلى أن فكرة تأسيس بيت العود الأول كانت في تونس وتواجد 5 سنوات في تونس يدرس بالمعهد العالي للموسيقى ولكن لم يحدث التنفيذ وقرر المغادرة إلى لندن وكان في اتفاق مع الأمير تشارلز وقتها أن بيت العود يُخصص له قطعة أرض ويكون واجهة.

وتابع: "جاءت الدكتورة رتيبة الحفني واعترضت على وجود بيت العود في لندن وألا تذهب طاقتنا العربية للغرب، وخوفي من التجربة أن مصر قدمت أسماء كبيرة في العزف وطلبت مني الدكتورة رتيبة اجرب اعمل حفلة بالأوبرا، وجيت فضلت في مصر 17 سنة، وانشئت بيت العود في 8 أيام من وصولي لمصر لحين بداية التدريس في دار الأوبرا".

