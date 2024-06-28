كاظم الساهر جورج وسوف حماقي| 24 ساعة غنائية بين القاهرة ودبي

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد الموسم الصيفي الجاري، غدًا، تجمع 3 نجوم من أبرز المطربين العرب على أكبر المسارح، في مختلف المدن والعواصم.

برنامج حفل كاظم الساهر وحماقي في القاهرة 2024

بدايةً من القاهرة التي تجمع القيصر كاظم الساهر والفنان محمد حماقي على أكبر مسارح التجمع الخامس، وسط إقبال كبير على شراء التذاكر.

مكان حفل كاظم الساهر يونيو 2024

يقام حفل كاظم الساهر على أحد المسارح الكبرى بالتجمع الخامس، وتستمر مرحلة بيع التذاكر للجمهور عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كاظم الساهر في القاهرة بعد عامين من حفل الأوبرا

يعتبر حفل الأهرامات هو عودة منتظرة لحفلات كاظم الساهر في مصر بعد عامين من حفل الأوبرا الذي أقامه على المسرح المكشوف في أغسطس 2022، وشهد حالة من الترحاب الكبير لجمهوره في مصر وحضور كامل العدد.

جولة غنائية مميزة لألبوم كاظم الساهر “مع الحب”

يأتي حفل كاظم الساهر في القاهرة ضمن الجولة الغنائية الاستثنائية لأحدث ألبوماته “مع الحب”، والذي حقق نجاحا جماهيريًا كبيرًا وسجل ملايين المشاهدات عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية.

مكان حفل محمد حماقي يونيو 2024

أما محمد حماقي فيلتقي جمهوره على مسرح استاد 30 يونيو على طريق المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.

وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، والتي بدأت بالفئة الأولى قيمتها 400 جنيه، والثانية 700 جنيه، وهناك فئتان ظهرا سعرهما صادمًا للجمهور، قيمة الأولى بـ 20 ألف جنيه والثانية 40 ألف جنيه، والحقيقة أنها ليست للفرد الواحد، إنما هي فئة تضم مجموعة من الأفراد على طاولات خاصة بهم حيث يبلغ عدد 6 أفراد 20 ألف جنيه، وقيمة 40 ألف جنيه لـ 10 أشخاص، فيأتي سعر الفرد بـ 4000 جنيه فقط.

وفي دبي، يلتقي سلطان الطرب جورج وسوف جمهوره على مسرح كوكاكولا أرينا مع المغني الشهير الشامي، ضمن فعاليات مهرجان مفاجآت صيف دبي2024

يأتي الحفل بعد الشائعات التي طالت جورج وسوف بتعرضه لوعكة صحية شديدة، إثر إصابته بنزيف في الأنف بسبب ارتفاع حاد في ضغط الدم أدى إلى فقدانه للوعي وضعف عام في الوظائف الحيوية للجسم، ووضع تحت الملاحظة الشيدية في المستشفى بسبب خطورة ارتفاع ضغط الدم المستمر .

لكن جاء النفي القاطع من إدارة أعماله لجميع لتلك الشائعات، مؤكدين أنه بحالة صحية جيدة وينتظر جدول حفلاته الصيفية المقبلة بينها حفل صيف دبي في 28 من يونيو مع مغني الراب الشهير الشامي