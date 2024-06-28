رامي جمال يتصدر تريند (X) بأغنية يا دمعي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم رامي جمال التريند الأول على موقع التدوينات القصيرة (X) تويتر سابقًا، بعد إطلاق أغنيته الجديدة باسم «يا دمعي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل.

وتداول الجمهور بوستر أغنية «يا دمعي» وكلمات الأغنية التي أطلقت بالطابع الخفيف لتناسب الأجواء الصيفية وهو ما جعلها تصعد لصدارة التريند كما تواجدت الأغنية في الأكثر رواجا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وتصدرت قوائم المشاهدة.

الأغنية الجديد شهدت تعاون رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

فيديو مختلف

وجاء تصميم فيديو الأغنية بشكل مختلف وطريف من خلال استخدام شخصيات كرتونية صعيدية مع كلمات الأغنية وهي المرة الأولى التي يقدمها رامي بهذا الشكل والتي أخرجت الأغنية بشكل رائع.

ويأتي تصدر رامي جمال لتريند إكس بأغنية يا دمعي بعد أن تصدر التريند خلال الفترة الماضية ولعدة أسابيع بأغنيته "بيكلموني" وألبومه "جيت متأخر" الذي حقق به نجاحات كبيرة.

انت مين

وتصدرت أحدث أغنيات الفنان رامي جمال، وتحمل اسم "انت مين"، المرتبة الثانية في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على مليون و 200 ألف مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية انت مين، من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع محمد مجدي، مكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين، باص جيتار سيكا، شيلو أحمد حسام .

وسيطر الفنان رامي جمال على صدارة قائمة الأكثر مشاهدة بأغاني ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، وتقترب أغنية "بيكلموني" من الـ 5 مليون مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتفاعل الجمهور مع ألبوم رامي الجديد وشاركوا البوسترات والأغنيات المختلفة من الألبوم والتي اختار لها أسماء «خليني أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وأوقات وقلبي خام وأهو وسوء تفاهم وبيكلموني وهنسى اسمك وذكريات هوانا وقولي آه وشاهد الله وأنت مين وعادي أنساك» والألبوم توزيع رقمي لفيرال ويف.