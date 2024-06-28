شكرا لقرائتكم خبر عن توقف العرض المسرحي"الحلم حلاوة" على مسرح الطفل بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

بعد عرض مسرحية " الحلم حلاوة " بأيام ، أعلن المسرح القومي للطفل الذي يديره الفنان عادل الكومي، عن توقفه بداية من اليوم الخميس 27 يونيو، وذلك بسبب أعمال الصيانة في المسرح،والعرض من إخراج مي مهاب، وتأليف ياسر أبو العنين .

وتدور أحداث العرض المسرحي الحلم حلاوة والذي تم إفتتاحه ثاني أيام عيد الأضحي ، حول الطفلة هالة التي تحلم بامتلاك عروسة المولد، وتعلم بصعوبة تحقيق هذا الحلم حيث أنها فقيرة ولا تمتلك مال كي تشتري عروسة المولد، وتتمني تلك الطفلة أن يكون لديها الكثير من المال والملابس وتعتقد أنها إن امتلكت تلك الأشياء ستكون في منتهي السعادة .

حتي تلتقي هالة بعروسة المولد التي تأخذها إلي العالم الموازي وتعيش هناك تجربة فريدة تتعلم منها الكثير وتعرف ماهو المعنى الحقيقي للسعادة، وأن كل واحد فينا لديه الكثير من الأشياء الذي لا يعرف قيمتها، لأن دائماً نبحث عن الأشياء التي لا نمتلكها .

عرض الحلم حلاوة من تأليف ياسر أبو العينين، وبطولة أحمد صبري غباشة، ومارتينا عادل، حور أحمد، مجدي عبد الحليم، أحمد يحيي، سامر المنياوي، خالد نجيب، محمد الشربيني، موسيقي الدكتور هاني عبد الناصر، استعراضات مصطفي حجاج، ديكور وعرائس فخري العزازي، إضاءة أبو بكر الشريف، فكرة وإخراج مي مهاب .