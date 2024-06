شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى هيو جرانت بطل فيلم الرعب الجديد Heretic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النجم العالمى هيو جرانت دور البطولة في أول فيلم رعب له منذ أكثر من 30 عامًا، العمل الجديد سيطرح تحت اسم Heretic، ومن إنتاج شركة A24.

صنع جرانت اسمه في الأفلام الكوميدية الرومانسية الساحرة في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن في وقت لاحق من هذا العام سيتولى دورًا أكثر خطورة.

يأتي فيلم "Heretic" من تأليف سكوت بيك وبريان وودز، اللذين ابتكرا وكتبا الفيلم الأصلي A Quiet Place في عام 2018، وقاما منذ ذلك الحين بإخراج Haunt و65.

يلعب جرانت دور السيد ريد في الفيلم، وهو رجل يبدو غير ضار ويفتح باب اثنين من المبشرين الشباب من طائفة المورمون، تلعب دورهما صوفي تاتشر (Yellowjackets، The Boogeyman) وكلوي إيست (The Fabelmans، True Blood).

ومن ثم يدعو الشابات إلى منزله بحجة أن زوجته في المطبخ، وسرعان ما أدركت النساء أنهن في خطر جسيم.

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم في دور السينما هذا الخريف، على الرغم من عدم تأكيد أي موعد بعد.

آخر مرة لعب فيها جرانت دور البطولة في فيلم رعب كان عام 1988 عندما لعب دور اللورد جيمس دامتون في فيلم The Lair Of The White Worm للمخرج كين راسل.