شكرا لقرائتكم خبر عن 168 مليون دولار إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

وصلت إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga إلى 168 مليونًا و 475 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 24 مايو الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و28 دقيقة، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga بين 66 مليونًا و 475 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 102 مليونًا دولار فى شباك التذاكر العالمى.

العمل من بطولة آنيا تايلور جوي ويشاركها البطولة كريس هيمسوورث، توم بيرك، لاتشي هولم، ناثان جونز وغيرهم، ومن إخراج المخرج جورج ميلر.

تلعب تايلور جوي دور البطولة في الفيلم كنسخة أصغر من فيوريوسا باعتبارها الشخصية المميزة، والتي تم تصويرها سابقًا في فيلم Mad Max: Fury Road للنجمة العالمية تشارليز ثيرون.

وبالعودة إلى ما قبل أحداث Fury Road، يتتبع الفيلم الجديد قصة الشابة Furiosa التي تم اصطحابها بعيدًا عن Green Place of Many Mothers وإجبارها على إيجاد طريقة للبقاء على قيد الحياة.